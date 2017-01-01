Куда сходить в Барнауле в День святого Валентина

Посмотреть на звёзды

В 13:00 в Барнальском планетарии покажут специальную мультимедийную программу "Звёзды для влюбленных". Мерцание звезд, изменчивый лик Луны, всплески Полярного сияния, полеты космических кораблей, звездные дожди и метеоры, золотые стрелы Эрота и парад планет под чарующие звуки мелодий. Здесь расскажут древние мифы и легенды о любви, записанные на небе рисунками созвездий.

Если не успели - не беда, можно зайти сюда в 15:00. Тогда вы увидите программу "Романтическая вселенная" - все красоты космоса на картинах художников и фотографиях крупнейших телескопов мира. Вы станете свидетелями свиданий галактик, рождений и вспышек звезд.

Цена вопроса: 100 рублей.

Вымазаться в ярких красках

С 19:00 до 21:00 в пространстве Loft24 на ул. Цеховой, 58, корпус 1 устроят "свободное рисование". Для гостей предоставят 200 кв.м свободного пространства, где можно и нужно выразить себя через цвет. Организаторы приготовили много бумаги, кистей и кисточек, спонжей, валиков и литры яркой краски. Гости будут рисовать под музыку где хотят - на бумаге, на полу, на стенах, друг на друге. Обязательно возьмите с собой сменную одежду, которую не жалко. Дополнительная информация по телефонам: +7 913 272 9447, +7 923 003 1099.

Цена вопроса: 350 рублей.

Нарисовать картину

В галерее "Бандероль" на ул. Пролетарская, 139 (1 этаж) художница Евгения Октябрь в проведет парный мастер-класс для влюбленных. Можно придти в 11:00 или 17:00. Вы можете написать картину вдвоём с любимым человеком. Все материалы для работы предоставляются, и картинку можно выбрать на свой вкус. Картина будет написана маслом. При этом в галерее можно бесплатно выпить вкусного чая или свежесваренного кофе со сладостями. Запись на мастер-класс и подробности по телефонам: 22-61-02 или +7 913 260 6995.

Цена вопроса: 1200 рублей.

Испытать чувства

В Молодежном театре Алтая 18:30 покажут лирическую драму "Валентин и Валентина". Эту пьесу о первой любви написал Михаил Рощин еще в начале 1970-х годов, но с тех пора мало что изменилось. Вы познакомитесь с героями спектакля в замечательный момент их жизни – они только что встретили друг друга. Но их чувствам уготовано испытание. Нет, не разлукой и не войной, а навязчивой заботой родных и близких.

Цена вопроса: 200 рублей.

Сделать У.Z.И

В Джем-баре (пр. Ленина, 71) в этот день выступит группа У.Z.И. Их творчество характеризуют как dance-positive-gothic-alco-trash-music. В общем, будет весело. Сбор гостей в 20:00.

Цена вопроса: 150 рублей.

"Поиграть" в рэп

В Bar Mortar Vape на ул. Партизанской, 83 пройдет вечеринка от музыкального объединения Ладо-звук. Играть будет DJ Cech. Читать, петь и говорить: Владимирский, Tall'стый, Добрый, Paraddox, Roly, PARANOIA, Александр Романов, Таня Шибина и ведущий Юрий Степанов. Обещают пляски, игры и рэп. Организаторы предупреждают, что будет фейс-контроль, вход строго 18+, так что "если нет бороды, берите паспорт или студенческий".

Цена вопроса: 150 рублей.

Увидеть пейзажи-настроения

В выставочном зале музея "Город" на пр. Ленина, 111 с 10:00 до 18:00 открыта выставка барнаульского живописца Андрея Арестова "Чарующие ночи". Найдите время зайти туда в этот романтический праздник. Выставка уникальна тем, что здесь представлены только ночные пейзажи Барнаула, Тобольска и Парижа. Большая часть работ написана с натуры. Андрей Арестов – мастер пейзажа-настроения. Он пишет только тогда, когда по-настоящему зацепило. Художник любит изображать шумные площади города или его тихие подворотни, и признается, что может всю ночь простоять под фонарем, чтобы написать небо.

Цена вопроса: 35 рублей.