Куда сходить в День города-2017, если не хочется праздновать День города

Весь Барнаул 16 сентября выйдет на улицы и площади праздновать День рождения города. Если не хочется толкаться в толпе зевак, смотреть концерты детских творческих коллективов и есть сладкую вату, то можно отпраздновать это событие альтернативно. У нас есть несколько идей.
День города можно посвятить, например, походам в кино. Как раз к этому дню вышли два фильма ужасов - "мама!" и "Клаустрофобия". Помимо этого, продолжаются отечественный триллер-детектив "Гоголь. Начало" и нашумевшее "Оно" по Стивену Кингу. Можно устроить настоящий праздник хоррора.
В концертном зале АлтГУ выступит мегапопулярная московская поэтесса Ах Астахова (она же Ирина Астахова) Слава к ней пришла после выхода видеоролика на стих "Тебя хоть там любят?". С 2011 года Астахова развивает бурную гастрольную деятельность, завоевывая армии поклонников.
В Harat`s Pub в этот вечер будет зажигать cover-проект из Барнаула "Live'n'Drive Band". Ребята исполнят мировые хиты в различных стилевых направлениях. Все песни в репертуаре проходят тщательный отбор, шлифовку на репетициях, и только потом появляется в программе аранжированным хитом.
В Hairy Lemon Pub заедет Anton Tazhun из Новосибирска - один из лучших рок проектов Сибири. Это авторская музыка европейского уровня - стильный и драйвовый коктейль из поп-музыки и англоязычного стадионного рока с элементами электронного звучания, под который можно знатно сплясать.
В Рок-паб приедет пролетарско-шахтёрская thrash metal группа "Стахановцы". Ребята отправились в юбилейный тур в честь 10-летия группы. Обещают лучшие "боевики" за все 10 лет и презентацию альбома "Ништяк". "Стахановцы" выступять при поддержке групп "Трамвай Не Прощает Ошибок" и ТМВ (Thrash Metal Band).
Сразу после выступления "Стахановцев" в Рок-пабе начнется последний концерт группы "Свои в городе". Ребята решили закрыть этот проект. Прощание названо Das ist kaputt и должно стать фееричным. "Свои" споют все лучшие песни за шесть лет существования коллектива. Отличный вечер для "любителей фанка, толстых мужиков на сцене, веселых танцев, капитанского рома и громких лещей".
В клубе Coco-Bongo в ночь с 16 на 17 ноября устроят дискотеку 2000-х. Если возьмете с собой аудиокассету, получите скидку в 50% на вход. День города отметят и в ресторане "Опера". Будут ди-джеи, живой вокал, прекрасные танцовщицы Go-Go и специальный гость - Protector ID.
На сцене театра драмы в этот день будет идти спектакль "Танго длиною в жизнь". В постановке под струнный квартет прозвучат песни известного театральному зрителю композитора Виктора Стрибука. А в МТА приехал с гастролями новосибирский театр "Красный факел" и представит спектакль "Тектоника чувств". Конечно же, это все о любви.
В центре "Грааль" в 15.00 начнется танцевальный тренинг. Тут за символическую плату научат двигаться под любую музыку, танцевать спонтанно и раскованно, импровизировать, не задумываясь о том, какое будет следующее движение, "правильное" ли оно, красивое ли. Провести время здесь можно до 18.30.
Лучший подарок — подарок, сделанный своими руками, считают организаторы эко-акции "Сделаем". В День города в 11.00 барнаульцев приглашают убрать территорию Ленточного бора на Змеиногорском тракте, сквер в микрорайоне Южный и Ленточный бор около лыжной базы "Локомотив". Подробнее о месте встрече можно узнать в сообществе.
Составить свой маршрут на День города-2017 вы можете, посмотрев все события на 16 сентября в календаре Афиши.
А еще можно сходить в новый торгово-развлекательный центр "Галактика", открывшийся 14 сентября.
А если не хочется оставаться в Барнауле, езжайте на шашлыки. Погода в День города благоприятствует. Главное вовремя забронировать место на одной из баз отдыха.
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