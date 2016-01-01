Куда сходить в новогодние каникулы с детьми: огромная "Арена" удовольствий

Если хочется адреналина, торопитесь в Drive Arena: крытый картинг моментально развеет вялость после обильных новогодних застолий. Здесь можно устроить состязания или просто от души погонять, закладывая крутые виражи в полной безопасности, тепле и комфорте. Шикарный вариант для подростков, которым пока нельзя проявить свои таланты на настоящих дорогах и в реальных гонках. Ребята помладше придут в восторг от ARENA CITY – это автогородок, где все почти как настоящее и можно получать первые навыки вождения и оттачивать мастерство. Наблюдающие процесс папы порой не могут удержаться и, отбросив солидность, исполняют нечто вроде "дрын-дын-дын" и "вжжжж" между советами отпрыскам. И не смешно: приходите и убедитесь, как захватывает!

Отличная разминка для непосед обеспечена в парке Солнечный ветер, - уникальная для Сибири опция, когда под крышей собраны лучшие удовольствия уличного парка аттракционов. Наверняка малыши заскучали с лета по паровозикам, каруселям и батутам, - так вот же они! Ну и особенное удовольствие ждет энерджайзеров на площадке "Джунгли" - веревочный парк. Шаткие мостики и хитросплетения тросов так заманчивы для юных испытателей и героев, - дайте же им шанс показать вам свою отвагу и ловкость! Но, может быть, у вас растет будущий футболист? Детский центр "Бим Бом" - ваше счастье: здесь есть футбольное поле с настоящими (ну, почти) воротами! Тут вообще много интересного для ребятни: свои развлечения есть для тех, кто едва отпраздновал свои первые 6 месяцев и для карапузов садиковского возраста. Развивающие игрушки и мольберты для начинающих художников – для любителей тихих развлечений и огромный батут для прыгучих крох. Это местечко очень удобно для долгого посещения: малышовый санузел, комната матери и ребенка и уютное кафе располагают к неспешному и комфортному отдыху. Кстати, самостоятельных малышей здесь можно оставить под присмотром аниматоров, - и, поверьте, как минимум час ваш малыш и не вспомнит, что вас нет рядом! Ну и совсем надолго могут "зависнуть" ребятки 5-10 лет в развлекательном клубе "Кошки-мышки". Да, и здесь кафе и батуты, – куда ж без них. Но вот чего нет больше нигде, так это кукольный дом, многоуровневая железная дорога, комнаты с профессиями и воздушный пушечный тир. Автору этих строк не 10 лет. И не 20. Но комнаты с профессиями и железная дорога затянули так, словно ты в старшей группе детского сада! Равно как и эксперименты, возможные в интерактивно-познавательной комнате "Тайна третьей планеты". "Живая", понятная наука, увлекательные эксперименты с простыми вещами, такие важные и ценные в пору познания окружающего мира… Эх, почему нельзя все вот также просто и интересно показывать на физике, химии и биологии в школе?

Кроме таких крупных центров притяжения, в "Арене" и небольшие островки счастья, - но в большом количестве! Рыбалка для малышей, 7D Капсула, из которой выходишь, словно в космосе побывал, зеркальный 3D-лабиринт, выставка динозавров и контактный зоопарк, который иначе, как трогательным, и не назовешь: минутки умиления обеспечены всем посетителям!

Между делом очень советуем прокатиться на гироскутерах в холле 1 этажа или роботах – на 4. Это смешно и увлекательно даже для совсем взрослых. Также как и покатушки на двухэтажном автобусе, который курсирует по торговому центру. Где вы еще так прокатитесь, - почти как в Лондоне? Остановки по требованию: видите манящее Sale в витрине – и не избегайте искушения шопингом!

Думаете, это все развлечения, которые разместились в крупнейшем центре региона? Вовсе нет: не забываем про 9-ти зальный кинотеатр (IMAX, D-BOX) и кинозал 5Dcinema, в котором вы не зритель, а часть происходящего. Ну, а про такую очевидную опцию, как Арена-парк и говорить не стоит: боулинг, бильярд и игровые автоматы, - это уже по умолчанию в плане на каникулы.

Испытания развлечениями не пройти без подкрепления сил. Кроме детских кафе, весьма впечатляющий масштабами фуд-корт побалует и отчаянных каприз. Вряд ли даже самый привередливый ребенок откажется пообедать в только что открывшемся семейном ресторанчике "Красти Краб", - точно таком, как в мультсериале "Губка Боб Квадратные Штаны". Крабсбургер – ваш ответ малышовым капризкам!

Уверены, во время отдыха в "Арене" вы сделаете немало шикарных фотографий. Воспользуйтесь ломобилем – инстапринтером, который моментально печатает снимки из социальных сетей и с телефона. Подарите фотографии бабушкам, - они оценят ничуть не меньше, чем ваши френды!

В дни новогодних каникул посетителей ТРЦ "Арена" будет встречать Дед Мороз, а полноценный праздник здесь проведут 3 января – когда дети отдышатся от домашних буйств у елки и гостей. Проведите каникулы в "Арене" - и яркость впечатлений будет соперничать с разноцветным блеском любой нарядной елки!

P.S. В "Арене" работает гардероб. Так что развлекайтесь налегке!

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