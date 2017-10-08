Как сейчас выглядят заброшенные детские лагеря

После распада СССР количество заброшенных детских лагерей увеличилось в разы. Многие из них не пережили кризис или были банально разворованы. Зрелище довольно грустное и атмосферное.
Шебекино, Белгородская область. Фото: fishki.net.
Московская область. Фото: fishki.net.
Тюменская область. Фото: fishki.net.
Поселок Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край. Фото: fishki.net.
Казань. Фото: fishki.net.
Белгородская область, лагерь у поселка Волоконовка. Фото: fishki.net.
Лагерь им. Шуры и Зои Космодемьянских, г. Светлогорск, Калининградская область. Фото: fishki.net.
Солотча, Рязанская область. Фото: fishki.net.
Краснодарский край, п. Новомихайловский. Фото: fishki.net.
Подмосковье, Люберецкий район. Фото: fishki.net.
Казань. Крутушка. Фото: fishki.net.
Нижегородская область, город Чкаловск. Фото: fishki.net.
Краснодарский край, п. Новомихайловский. Фото: fishki.net.
Тюменская область. Фото: fishki.net.
Ленинградская область. Фото: fishki.net.
Шебекино, Белгородская область. Фото: fishki.net.
Подмосковье, Люберецкий район. Фото: fishki.net.
Пионерлагерь "Юный космонавт", Костромская область. Фото: fishki.net.
Пермь. Фото: fishki.net.
Ленинградская область. Фото: fishki.net.
Балашиха, Московская область. Фото: fishki.net.
Ярославская область. Фото: fishki.net.
Шебекино, Белгородская область. Фото: fishki.net.
Львовская область, Украина. Фото: fishki.net.
Звенигород, Львовская область, Украина. Фото: fishki.net.
Тюменская область. Фото: fishki.net.
Лагерь "Лесная сказка" в Свердловской области. Фото: fishki.net.
Красноярский край. Фото: fishki.net.
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