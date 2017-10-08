Как сейчас выглядят заброшенные детские лагеря

После распада СССР количество заброшенных детских лагерей увеличилось в разы. Многие из них не пережили кризис или были банально разворованы. Зрелище довольно грустное и атмосферное.

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