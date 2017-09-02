Куда жаловаться на беспризорных собак?

Если у вас возникла необходимость в отлове одного или нескольких безнадзорных животных или вы стали свидетелем безнадзорного обитания животных, осложняющих благополучие человека, можете обратиться по телефону 8 (3852) 371-620 (отдел по благоустройству и озеленению комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула) или по телефону 8 (3852) 573-557 — диспетчерская организации, занимающейся отловом и содержанием безнадзорных животных.

Отлову подлежат собаки, а также кошки, находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.