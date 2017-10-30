Кудрин даже в шутку не желает говорить о своем назначении на пост премьера

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин отказался даже шутить о возможном назначении на пост премьер-министра. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) стал гостем юмористической программы "Прожекторперисхилтон", пишет bfm.ru.
Ведущие передачи в первую очередь спросили Кудрина о слухах, что он претендует на должность главы правительства.
Экс-министр в очередной раз, несмотря на шутливый формат программы на Первом канале, заявил, что не комментирует эту информацию.
Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о том, что Алексей Кудрин якобы может сменить Дмитрия Медведева на посту премьера, также сообщалось, что экс-министр финансов может участвовать на выборах президента в 2018 году. Кудрин эти сообщения комментировать отказывался.
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