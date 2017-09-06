Подробности стратегии: Кудрин предложил Путину сократить расходы на силовиков

Речь идет о сокращении финансирования обороны и безопасности в пользу сфер, ускоряющих рост экономики, пишут "Ведомости".

Структурные реформы, подкрепленные перераспределением бюджетных расходов, является ключевым предложением стратегии. К 2035 году госрасходы могут значительно превысить доходы, и это поставит под удар устойчивость бюджетной системы.

Динамика добычи нефти и газа будет ухудшаться, спрос на общественные услуги и госинвестиции — расти, население — стареть. Дыра в бюджете будет расширяться, в частности, из-за необходимости увеличивать социальные траты, расходов на здравоохранение и обслуживание госдолга.

Если ничего не менять, ВВП даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5% и к 2035 году увеличится всего на 50% по сравнению с 2016 годом. Реформы позволят экономике в отдельные периоды ускоряться вплоть до 4% — и к 2035 году она удвоится.

Но для этого расходы бюджетной системы предлагается зафиксировать после 2019 года на уровне 34% ВВП и изменить их структуру.

Сейчас российский бюджет на развитие человеческого капитала — образование и здравоохранение — тратит меньше, чем в других странах, а на оборону и безопасность — больше. В стратегии предлагается увеличить самые производительные расходы, которые сейчас составляют 10,5–11% ВВП и потихоньку падают, а остальные — сократить. Например, на треть увеличить госинвестиции в развитие общественной инфраструктуры, расходы на образование — на 0,8–1% ВВП, на здравоохранение — на 0,7–0,8% в 2024 году по сравнению с текущим годом. Всего бюджетный маневр увеличит расходы на 2–2,4% ВВП.

Но чтобы эти инвестиции окупились, ЦСР предлагает комплекс реформ. В системе образования — ввести обязательную подготовительную школу для 5–6-летних детей и профильное образование для старшеклассников, сформировать сеть национальных исследовательских университетов, включить в программы прикладного бакалавриата системы среднего профессионального образования, создать не менее 300 колледжей высоких технологий и не менее 600 многопрофильных колледжей. В здравоохранении — развивать системы профилактики, оснастить клиники, реализовать программы ведения хронических больных. Авторы считают, что это позволит увеличить продолжительность жизни с 72 до 76 лет, повысить численность рабочей силы и темпы производства.

Одновременно ЦСР предлагает сократить численность занятых в правоохранительной системе на четверть, реорганизовать ее, изменив структуру управления и стимулирования сотрудников. Расходы на оборону, возросшие в 2006–2016 годах с 2,6–2,7% до 4,4% ВВП, можно снизить до 2,8%. При этом в стратегии идет речь о стабилизации финансирования закупки вооружений и перевода рядового состава армии на контрактную основу.

Также необходимо реформировать и систему социальной поддержки: распределять средства адресно, повысить пенсионный возраст и развивать накопительные системы добровольного пенсионного страхования, пишет znak.com.

По словам главы ЦСР, стратегия должна стать документом, объединяющим разные слои населения. "Она должна быть востребована страной… Стратегия — это политический документ, президент должен ее полностью разделять, поэтому он, может быть, что-то добавит или что-то исключит", — отметил Кудрин.