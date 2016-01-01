Кудрин снова требует повысить пенсионный возраст в России

Кудрин, являющийся в настоящее время руководителем центра стратегических разработок собирается предложить эту идею кабмину. Экс-глава минфина видит вескую причину для этого решения: необходимость сохранить и увеличить выплаты пожилым гражданам.

Алексей Кудрин,

экономист:

Без этих ресурсов мы не сможем поддерживать достойную пенсию.

Кудрин опроверг мнение о том, что такое решение может быть принято в интересах снижения бюджетного дефицита. Однако увеличивать возраст сразу, по мнению эксперта, - нельзя.

Алексей Кудрин,

экономист:

Это должно растягиваться на 8-15 лет, в зависимости от темпа перехода. Так делают во всех странах.

Но конечную цифру Кудрин не назвал. По его словам, пока экономисты и социологи ориентируются на возраст 63 года "плюс-минус один-два для мужчин и женщин", пишет "РГ".

Тем временем у чиновников уже начались изменения в пенсионной системе. 1 января 2017 года начинается постепенное увеличение возраста выхода на пенсию госслужащих. Возраст, с которого госслужащие будут выходить на пенсию для мужчин будет 65 лет, а для женщин — 63 года.