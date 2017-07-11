Кудрин выступил против продуктового эмбарго

"Я всегда был против этих мер", — подчеркнул Кудрин в кулуарах форума "Иннопром-2017", отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Кудрин выразил уверенность, что Россия сможет быть успешной только в кооперации с Западом. Он привел пример с товарооборотом технологической продукции.

"Сегодня Россия поставляет на мировые рынки 0,25% от рынка высокотехнологичной продукции. Это значит, что мы в большей части потребители высокотехнологичной продукции для того, чтобы потом создать задел и свои какие-то высокотехнологичные продукты", — сказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР), пишет polit.ru.