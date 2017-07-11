Кудрин выступил против продуктового эмбарго

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Сегодня, 14:40.
Экономика

России не стоит увеличивать список товаров по продуктовому эмбарго, и в целом не стоило его вводить, считает глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Я всегда был против этих мер", — подчеркнул Кудрин в кулуарах форума "Иннопром-2017", отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Кудрин выразил уверенность, что Россия сможет быть успешной только в кооперации с Западом. Он привел пример с товарооборотом технологической продукции.

"Сегодня Россия поставляет на мировые рынки 0,25% от рынка высокотехнологичной продукции. Это значит, что мы в большей части потребители высокотехнологичной продукции для того, чтобы потом создать задел и свои какие-то высокотехнологичные продукты", — сказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР), пишет polit.ru.

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