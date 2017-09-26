Кудрин заявил, что новые санкции США гораздо опаснее предыдущих

Такое мнение бывший министр высказал в ходе лекций клуба "418", сообщает телеканал "Дождь".

По словам Кудрина, в России "даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США". "Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире, если оно будет взаимодействовать с санкционным предприятием, может подвергнуться санкциям США", — пояснил Кудрин.

По его мнению, многие европейские компании "будут бояться" взаимодействовать с российскими компаниями, "которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями". Он отметил, что "тем самым возникает цепочка "инфицирования" по действию этого закона".

"Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября — октябре. И мы пока не видели, как это будет работать, и в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список", — добавил эксперт, пишет "Росбалт".

В августе президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых антироссийских санкциях, который ранее был утвержден в Конгрессе. Согласно документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.