Купаться в вине: Вагнер подробно рассказал о судьбе французского винограда на Алтае

Напомним, в начале июня altapress.ru рассказал историю неуспеха амбициозного винодельческого проекта на Алтае. Мы писали, что некогда цветущие плантации находились в удручающем состоянии, а "Алтайский винзавод", на котором планировалось перерабатывать плоды, оказался в руках других инвесторов, которых вино не интересует.

Экс-глава корпорации "Алтайспитрпром", директор компании "Алтайская лоза" и завкафедрой бродильных производств АлтГТУ Владимир Вагнер объяснил, что виноград не погиб и не заброшен.

О состоянии виноградника

— Наш опыт показал: французские растения выживают при любых условиях, но побеги нужно укрывать. В качестве укрытия мы использовали снег. Последние два года нас сильно подвела погода. Позапрошлая зима оказалась малоснежной. На новый год было +12 градусов. Пытались укрывать растения снегом, но сложно было сохранить этот покров.

Поэтому решили в эту зиму оставить виноград "в сорняке" и так задержать снег. Это тот самый "бурьян", который ваши коллеги запечатлили. Но если есть идеи, как сделать лучше, мы готовы выслушать. Мы пробовали укрывать и пленкой, и навозом, и землей. Но поняли, что 40 тыс. корней быстро укрыть невозможно. Как и раскрыть. И тогда виноград начинает преть, образуются грибковые болезни.

Кстати, то, что мы оставили виноград в полыни (которая, как известно, имеет бактерицидные свойства), помогло нам спасти его от этих заболеваний. Это наша большая победа.

Минувшую зиму виноград успешно пережил. Но самое опасное для него — весенние заморозки. И эту проблему мы пока не решили. В той же Франции раз в пять лет из-за них теряют урожайность. В этом году там не досчитаются 40% урожая.

У нас в ночь с 19 по 20 мая было -11,9 градусов. Таких низких температур после 10 мая там не было никогда за всю историю метеонаблюдений. И большая часть растений, что уже к тому моменту распустились, плодоносить не будут. Но есть кусты, где вторая почка дает плоды. Правда, максимум, на что мы можем рассчитывать в этом году, это собрать урожай с 20-30% посадок.

У компании "Алтайская лоза" в аренде 12 га земли. Засажено восемь. Из них три "введено в эксплуатацию" (то есть растения достигли шестилетнего возраста). Погибшего винограда нет, есть только погибшие лозы.

О сортах винограда

— Часть сортов не прижилось. Сейчас мы возделываем только три: пино, мускат и гаме. Они наиболее оптимальны для нашего климата. От шардоне мы отказались.

Почему не использовали российские сорта а решили адаптировать французские? Мы планировали использовать их. Более того, к нам приезжали специалисты из Краснодара и Армении. Но конкретных предложений о помощи или поддержке ни с одной из этих сторон не прозвучало. А французы проявили к нам интерес.

Сейчас по политическим причинам с французами контакты уже не те. Я намерен максимально ориентироваться на российский рынок, на российские сорта. Надеюсь, если мы будем расширять проект, то будем делать это за счет отечественных растений.

О финансировании проекта

— Бюджет Алтайского края не потратил на виноградники ни копейки. Первые саженцы я покупал за свой счет, потом на деньги корпорации. Всего на закупку растений потратили 2 млн рублей. Для корпорации с ежегодным оборотом 3 млрд рублей это не большие деньги.

Я был поручителем по кредитам "Алтайспиртпрома" и после его банкротства теперь всю жизнь буду рассчитываться по этим многомиллионным долгам. Я не собственник "Алтайской лозы" — только исполнитель. За свою работу не получаю ни рубля. Живу на заработки от преподавания и половину пенсии. В развитие проекта вкладываю средства, которые удается занять у родственников и друзей.

О вкусе алтайского вина

— Вино полезное, но еще с невыраженным вкусом. Он образуется после 10-летней зрелости.

Сейчас мы интенсивно работаем над тем, чтобы корневая система винограда ушла вглубь. И, надеемся, сорняк этому поспособствует. Это необходимо, чтобы растение забирало полезные вещества не только с черноземного слоя, но и с глиноземного. Пока же вкусовая гамма нас не устраивает. Но нужно понимать: то, что другие делают веками, мы пытаемся сделать восемь лет с чистого листа.

О целях виноградного проекта

— Я никогда не говорил, что напою вином весь Алтайский край. Не смогу это сделать. Но я хочу показать, что виноделие на Алтае возможно. И чтобы этим, как я, занимались сотни людей. Рад, что уже сто своих кустов посадил по Алтаю этой весной: 7-9 лет самая оптимальная пора для пересадки. Мы планируем восстановить в Сростках плантацию, в Павловском районе посадим виноград и т.д.

В Бийске до 40% винограда по сахаристости подходит для производства вина. Я был в шоке, когда провел замеры. В Барнауле этот показатели на уровне 10-15%. И мы будем рады, если по нашей технологии сотни людей будут дома делать настоящее вино, а не бормотуху. Мы готовы продавать им кусты, закваску, дрожжи, проводить обучение и т.д.

О критике

— Мы ни от кого не закрываемся, готовы принять любой совет и подсказку. Готов в аренду дать до гектара земли тому, что готов показать, как лучше выращивать виноград.

А когда показывают разбитый киоск "Алтайской лозы" у виноградника и говорят о бесхозяйственности – мне очень обидно. Я что ли киоск разбил? Вообще, ни в одном государстве виноградники не огораживаются, а мне приходится их три раза в год делать ограду из колючей проволоки. И мне еще говорят: "Надо охранять территорию от всех: от коров, собак и людей". Но когда я в таком случае другими делами буду заниматься?

О перспективах виноделия на Алтае

— Для корпорации "Алтайспиртпром" проект имел не только маркетинговое значение. Наша цель была реанимировать производство на "Алтайском винзаводе". Мы надеялись, что сможем получить лицензию.

Корпорация обанкротилась, участок теперь арендует "Алтайская лоза". Мы по-прежнему пытаемся получить лицензию. Она стоит всего 60 тыс. рублей и дает возможность торговать и оптом, и в розницу. И хотя еще в 2015 году вино признали сельскохозяйственным продуктом, еще ни один фермер не смог получить эту лицензию. Особенно это заботит крымских виноделов. Если в 2017 году они заставят правительство поменять правила игры, тогда мы продолжим заниматься товарным виноградом. Если нет – с 2018 года меняем планы.

О планах на случай, если лицензии не будет

— Будем использовать наш опыт для коммерческого развития виноградоводства у населения. Мы и сейчас активно работаем с клубами виноградарей Барнаула и Бийска, проводим мастер-классы, обмениваемся опытом. Второе – будем использовать виноградник в научных целях и для обучения студентов. И третье направление - часть сырья можно использовать для лечебных процедур. В Белокурихе в одном из санаториев осенью хотим сделать посадки, чтобы в будущем делать винные ванны для отдыхающих.