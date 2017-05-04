Купи мебель в "ГЕОмаркете" и выиграй роскошный кожаный диван

Поучаствовать в розыгрыше может каждый. Для этого достаточно до 25 августа купить в любом из отделов "ГЕОмаркета" товар на сумму от 1 тыс. рублей и получить купон и анкету. Заполненные анкеты нужно будет сбросить в специальный ящик. Он находится на первом этаже у входа.

Победителей определят 26 августа. Мероприятие пройдет на площадке у ТЦ "ГЕОмаркет". В течение дня покупателей будут развлекать музыканты, диджей и аниматоры. Для самых активных проведут квест-игру по "ГЕОмаркету", а детям будут дарить шоколадки. Розыгрыш призов начнется в 13.00.

Устроитель: PR-компания "ОРГАНИЗАТОР". Срок проведения акции: с 16 апреля по 25 августа 2017 года. Подробная информация об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте organizator-pr.ru