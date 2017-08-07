Купить мечту можно! С туристической компанией "Авиафлот"

Сотрудники компании "Авиафлот" помогут воплотить мечты о незабываемом путешествии. Вьетнам — место, где ваши мечты смогут стать реальностью. Ведь неспроста это направление пользуется высоким спросом.

По последним данным сотрудников компании "Авиафлот" Вьетнам входит в тройку самых популярных туров после Турции и отдыха в России. Чем же так привлекает наших туристов это направление? Разберем основные его преимущества.

Если бы Вьетнам волшебным образом вдруг оказался поближе к Центральной России, туристический поток в эту страну, вне сомнений, возрос бы многократно. Ведь Вьетнам - страна удивительной природы, где скалы растут прямо из океана, а количество тропических островов исчисляется десятками.

Вьетнам примечателен древними храмовыми комплексами и качественными отелями с хорошим сервисом и низкими ценами. Вьетнам отличается самым дешевым в мире дайвингом вкупе с изобилием подводных обитателей. Вьетнамская кухня — отдельный повод для путешествия в эту страну. Гастрономические приключения во Вьетнаме вполне способны оказаться одним из самых ярких и запоминающихся впечатлений от поездок. Вьетнам готов порадовать гостей множеством разноплановых развлечений: от катания на слонах, посещений змеиных ресторанов с крокодиловыми заповедниками до рыбалки и ночных клубов.

Отдельного внимания заслуживают пляжи, расположенные на территории Вьетнама, которые как раз и притягивают туристов, знающих толк в отличном отдыхе. Классическое сочетание яркого солнца, теплого белого песка и синей глади моря делает эти места идеальными для отрешения от всех будничных проблем и погружения в мир прибрежной сказки.

Вьетнам — место, где ваши мечты смогут стать реальностью.

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента. Для этого необходимо отправить заявку, после которой сотрудники группы компаний "Авиафлот" подберут несколько вариантов поездки, исходя из пожеланий клиента.

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