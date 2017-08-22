Куратор строительства "Зенит-Арены" обвинил бакланов в порче крыши стадиона

По утверждению Албина, на водопропускную способность светоотражающей пленки, которая "выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 килограммов на квадратный метр", влияют птицы.

"Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки", — сказал вице-губернатор во время интервью. На уточняющий вопрос корреспондента, протыкают ли бакланы пленку клювом, Албин ответил утвердительно. "В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами", — уточнил Игорь Албин.

Кроме этого, чиновник добавил, что причиной качества сданного в эксплуатацию стадиона "Крестовский" стали не ошибки в проекте, а "эксплуатация стадиона выявляет нюансы", пишет znak.com.

О неудовлетворительном качестве газона на новом стадионе за 43 млрд рублей заявляли практически все специалисты, футболисты и тренеры клубов, игравших в Санкт-Петербурге.