17 курьезных примеров отечественных инноваций и импортозамещения

Сегодня, 06:01.
Жизнь

Импортозамещение стало в последнее время настоящим девизом. Пожалуй, только ленивый производитель не выпускает продукцию, руководствуясь этим лозунгом. Вот только получается зачастую у российских производителей не очень, или маркетологи перегибают палку. 

Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.
Примеры импортозамещения. Фото: СС0.

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