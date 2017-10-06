17 курьезных примеров отечественных инноваций и импортозамещения

Импортозамещение стало в последнее время настоящим девизом. Пожалуй, только ленивый производитель не выпускает продукцию, руководствуясь этим лозунгом. Вот только получается зачастую у российских производителей не очень, или маркетологи перегибают палку.

Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Примеры импортозамещения. Фото: СС0. Источник