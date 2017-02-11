Курильские острова обрели имена

Пять ранее безымянных островов Курильской гряды получили названия, распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
Островам присвоили имена военных и государственных деятелей.
Один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко. Второй — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Третий - именем генерала Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии от СССР. Четвертый - в честь генерала Алексея Гнечко, долгое время служившего на Дальнем Востоке. Наконец, пятый остров получил имя в честь Анны Щетининой — первой в мире женщины-капитана дальнего плавания.
Наименования присвоены в соответствии с законом "О наименованиях географических объектов" и по предложению Сахалинской областной Думы, говорится в документе, опубликованном 10 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
Проект по присвоению имен безымянным островам Курильской гряды стартовал в 2010 году. В 2012 году историки и географы отправились туда с экспедицией. В том же году один из островов был назван в честь академика Сергея Капицы.
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