Курильские острова обрели имена

Островам присвоили имена военных и государственных деятелей.

Один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко. Второй — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове. Третий - именем генерала Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии от СССР. Четвертый - в честь генерала Алексея Гнечко, долгое время служившего на Дальнем Востоке. Наконец, пятый остров получил имя в честь Анны Щетининой — первой в мире женщины-капитана дальнего плавания.

Наименования присвоены в соответствии с законом "О наименованиях географических объектов" и по предложению Сахалинской областной Думы, говорится в документе, опубликованном 10 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект по присвоению имен безымянным островам Курильской гряды стартовал в 2010 году. В 2012 году историки и географы отправились туда с экспедицией. В том же году один из островов был назван в честь академика Сергея Капицы.