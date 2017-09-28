Курортный сбор в крае могут распространить и на другие туристские территории

28 сентября депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) в первом чтении приняли законопроект о курортном сборе. Как и ожидалось, пока его будут взимать только в Белокурихе, с 1 мая 2018 года – по 30 рублей с человека в сутки, в 2019-2022 годах – 50 рублей. Однако не исключено, что, проанализировав опыт города-курорта, к сборам подключат и другие туристические муниципалитеты, сказал Юрий Захаров, начальник профильного управления края.
Отдыхающие будут платить курортный сбор по месту размещения – в санатории, отеле. Те, будут перечислять платеж в краевой бюджет. А оттуда деньги поступят уже в муниципалитет. Эти средства можно расходовать только на создание, реконструкцию, благоустройство городской рекреационной инфраструктуры.
В 2018 году Белокурихе должны будут вернуть не менее 70% курортного сбора, в последующие годы – 100%.
Не платить курортный сбор смогут некоторые отдыхающие, относящиеся к льготным категориям: инвалиды, ветераны, дети и т.д. А также те, кто проходят там лечение в рамках программы обязательного медстрахования.
По прогнозам, за счет сбора курорт дополнительно получит около 35 млн рублей в год.
Депутаты в целом спокойно отнеслись к законопроекту. Лишь представители "Справедливой России" обратили внимание, что в число льготных категорий не вошли жители Алтайского края, от платежа освобождено только население самой Белокурихи. Соответствующую поправку эсэры намерены внести ко второму чтению.
Кроме того, прозвучало предложение распространить в будущем опыт города-курорта и на другие туристические территории вроде Ярового или Завьялова. Юрий Захаров, начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу, сообщил, что ничто не будет мешать властям после анализа первого опыта вынести предложения ввести сбор в других муниципалитетах.
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