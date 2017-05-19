Курские альпинисты заблудились на Эльбрусе

В оперативную службу МЧС по Кабардино-Балкарии в 09:50 мск поступило сообщение о том, что на высоте 4,1 тысячи метров пропали туристы.

Для поиска и эвакуации людей привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе четырех человек, а также две единицы техники, пишет bfm.ru.