Курские альпинисты заблудились на Эльбрусе

Спасатели ищут на склоне Эльбруса заблудившихся туристов из Курска, сообщает ТАСС.
В оперативную службу МЧС по Кабардино-Балкарии в 09:50 мск поступило сообщение о том, что на высоте 4,1 тысячи метров пропали туристы.
Для поиска и эвакуации людей привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в составе четырех человек, а также две единицы техники, пишет bfm.ru.
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