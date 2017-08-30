Кузбасский прокурор сбил 7-летнего мальчика

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Происшествия

29 августа около 19.00 местного времени на одной из автодорог Рудничного района Кемерова произошло ДТП, в результате которого 7-летний мальчик получил травмы.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По предварительным данным, автомобилем управлял прокурор города Березовский, говорится в сообщении областного главка СКР.

Предварительно установлено: водитель, управляя автомобилем, столкнулся с мальчиком, который внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства. Очевидцы вызвали "скорую помощь", сотрудников правоохранительных органов.  Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

Установлено, что водитель не находился в состоянии опьянения. Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Также будет проведена оценка технического состояния автомобиля.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокурором Березовского с мая 2016 года является Андрей Лошкарев.

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