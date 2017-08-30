Кузбасский прокурор сбил 7-летнего мальчика

По предварительным данным, автомобилем управлял прокурор города Березовский, говорится в сообщении областного главка СКР.

Предварительно установлено: водитель, управляя автомобилем, столкнулся с мальчиком, который внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства. Очевидцы вызвали "скорую помощь", сотрудников правоохранительных органов. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

Установлено, что водитель не находился в состоянии опьянения. Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Также будет проведена оценка технического состояния автомобиля.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокурором Березовского с мая 2016 года является Андрей Лошкарев.