Кузбасские спасатели задохнулись в погребе, пытаясь вытащить погибшего

25 июля в погребе частного дома в Тяжинском районе обнаружено тело 75 -летнего местного жителя. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и работники МЧС России.

Четверо работников МЧС России спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь. Прибывший второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

Установлено, что накануне местный житель протопил погреб дровами. Днем мужчина спустился в погреб и не выбрался, родственники обратились за помощью в оперативную службу МЧС России.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении СКР по Кемеровской области.