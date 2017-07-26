Кузбасские спасатели задохнулись в погребе, пытаясь вытащить погибшего

Четыре человека погибли в погребе в Кузбассе.
25 июля в погребе частного дома в Тяжинском районе обнаружено тело 75 -летнего местного жителя. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и работники МЧС России.
Четверо работников МЧС России спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь. Прибывший второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом.
Установлено, что накануне местный житель протопил погреб дровами. Днем мужчина спустился в погреб и не выбрался, родственники обратились за помощью в оперативную службу МЧС России.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении СКР по Кемеровской области.
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