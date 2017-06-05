Кузбасский шахтер зарезал товарища и ранил еще четверых

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Происшествия

Кемеровские следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего шахтера, который насмерть зарезал одного из коллег, еще четверых ранил.

Нож, тесак.
Нож, тесак. Фото: СС0.

Предварительно установлено, 4 июня вечером мужчина с коллегами возвращался с работы на служебном автобусе шахты "Талдинская", говорится в сообщении областного главка СКР.

Шахтеры выпивали, затем между ними возник конфликт. Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится  делать большой крюк, завозя его первым к месту жительства.

В ответ мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. Путь ему преградил 34-летний коллега, который  стал удерживать злоумышленника за одежду.

Тогда мужчина ударил ножом в грудь 34-летнего шахтера, остальные рабочие попытались помочь потерпевшему, но мужчина  и им стал наносить ранения. После остановки автобуса подозреваемый с места преступления скрылся, водитель вызвал "скорую помощь" и сотрудников полиции.   

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины, который первый получил удар ножом, еще четверо работников с  легкими ножевыми ранениями были госпитализированы.

В течение нескольких часов подозреваемый задержан оперативными сотрудниками МО МВД России "Беловский". В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка всем действиям подозреваемого. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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