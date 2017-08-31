Кузбасскую полицию возглавит алтайский замминистра

Начальником полиции Кемеровской области станет заместитель министра МВД по Республике Алтай Александр Табакаев. Его представят новым подчиненным 6 или 7 сентября, пишет Vse42.ru со ссылкой на своего источника в полиции.
Полковник Табакаев займет место начальника полиции, замначальника главка МВД по Кемеровской области, которое было вакантным с мая 2017 года. Тогда Владимир Путин своим указом освободил с этой должности генерал-майора Виктора Кутылкина.
На прошлой неделе также стало известно, что Республику Алтай покинет руководитель СУ СКР генерал Александр Стариков, которого переводят на работу в один из регионов в европейской части страны.
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