Кузбасскую полицию возглавит алтайский замминистра

Полковник Табакаев займет место начальника полиции, замначальника главка МВД по Кемеровской области, которое было вакантным с мая 2017 года. Тогда Владимир Путин своим указом освободил с этой должности генерал-майора Виктора Кутылкина.

На прошлой неделе также стало известно, что Республику Алтай покинет руководитель СУ СКР генерал Александр Стариков, которого переводят на работу в один из регионов в европейской части страны.