Квас – русский секрет красоты и здоровья

Конечно, на Руси состав кваса никто анализу не подвергал. Пили от души и в будни, и в праздники, и на здоровье не жаловались.Хорошо поработали? Так отдохните! Собираетесь на дачу, к любимым кустикам и грядкам, по земле соскучились? А может, хотите поехать на бережок, с друзьями на шашлыки? Или мечтаете о глотке живительной прохлады в офисных буднях? Выручит квас – полезный, свежий, аппетитный! Его можно взять и побольше, потому что от кваса не поправляются. Несмотря на содержание сахара, настоящий квас не способствует набору веса. Одну кружку в день рекомендуется пить даже тем, кто сидит па диете.

Что теперь известно науке о квасе? Его польза несомненна, в этом традиционном русском напитке содержатся:

органические кислоты, они задерживают влагу в организме, поэтому именно квас отлично утоляет жажду, спасает от обезвоживания и морщин;

витамины группы В – присутствуют в квасе в изобилии и дарят густые и блестящие волосы, красивые ногти и стройную осанку;

много витамина PP, который отвечает за отменный аппетит, гладкую кожу и здоровый цвет лица.

Как только пойдет первый настоящий ароматный укропчик, зеленый лучок и хрусткая редисочка – душа просит окрошки. Компоненты и способы приготовления у всех свои: кто-то любит тереть все на терке (для равномерного и гармоничного вкуса), кто-то доказывает: "Только резать! Это окрошка, а не овощное пюре". О вкусах не спорят, а вот без кваса никуда. Кваса настоящего, густого, ароматного, пахнущего ржаной корочкой, кисловатого и в меру сладкого. И тут, опять же, все на ваш вкус:

В чем секрет популярности кваса "Андреич"? Дело в том, что с самого начала "Андреич" создавался таким, как любит покупатель. Опираясь на старые русские традиции, воссоздавался и выверялся рецепт, тестировался на множестве честных "непрофессиональных судей" – людей разного пола и возраста. Образцы, которые понравились большинству по аромату, плотности, сладости и кислинке, и стали теми самыми сортами кваса "Андреич", которые мы теперь покупаем в магазинах.

P.S. Классики о квасе

А. С. Пушкин в поэме "Евгений Онегин" так пишет о семье Лариных: "Им квас как воздух был потребен". А у Сергея Есенина в поэме "Анна Снегина" есть такие строчки: "У каждого крашены ставни, по праздникам мясо и квас".

Пейте на здоровье настоящий квас живого брожения!