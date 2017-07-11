"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, который ворует данные с банковских карт

По данным компании в зону интересов вируса помимо России также попали Алжир, Казахстан, Украина и Египет. Приблизительно 10% всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса.

По данным лаборатории, модификация Neutrino для POS-терминалов — необычная версия вирусной программы. На этот раз троян охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы. При этом Neutrino не сразу приступает к сбору информации. После того, как он попадает в операционную систему POS-терминала, троян выжидает некоторое время. Специалисты считают, что так он пытается обойти защитные механизмы.

Антивирусный аналитик "Лаборатории Касперского" Сергей Юнаковский считает, что новые версии вирусов становятся сложнее, области распространения вредоносного ПО становятся шире.

Ранее директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов говорил, что число глобальных кибератак будет только возрастать.