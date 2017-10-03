Лариса Гузеева пригрозила проклянуть тех, кто критиковал ее откровенное фото

"Значит так… недорогие недрузья, я в курсе сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю, если еще раз какая— нибудь погань посмеет испражниться на моей странице — прокляну. А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ", — пообещала Лариса Гузеева.

Скандальное фото актриса быстро удалила, но переживать от написанных комментариев не перестала. Как пишет портал "Дни.ру", успокаивать теледиву пришлось даже певице Лолите Милявской, которая стала ее утешать и посоветовала не обращать внимания на завистников.

Многочисленные поклонники актрисы немедленно откликнулись на гневный пост актрисы о проклятии. Они пишут о том, что ведущая является настоящей красоткой, и желают ей всего хорошего. "А это боты у них работа такая, злить всех кругом", "Как мне нравится ваш колкий язычок! Даже цитирую иногда. Успехов и здоровья!" — написали подписчики, чтобы поддержать Гузееву, пишет ura.ru.