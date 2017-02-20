Лавров обвинил спецслужбы США в тотальной прослушке российского посла‍

По словам главы МИДа, во время скандала вокруг бывшего помощника главы США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна спецслужбы "официально, хоть и анонимно" подтвердили, что разговоры посла РФ Сергея Кисляка постоянно прослушиваются.

"Коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности", — сказал Лавров.

Он призвал обращать внимание на действия тех, кто давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне законными способами, сообщает "Интерфакс".

Напомним, бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку после скандала, развернутого против него из-за разговора с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы беседовал с российским послом о санкциях, тогда как сам экс-советник отмечал, что разговаривал с Кисляком лишь об имевшей место в декабре высылке из США 35 российских дипломатов.