Лавров заявил, что Москва не будет вмешиваться в дискуссии ЕС о России

Москва не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза об отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "МИР".
По словам министра, некоторые представители Запада "политизированный подход" к отношениям с Россией ставят выше экономических интересов своих стран и интересов своих граждан.
"Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим как они реально в Евросоюзе развиваются", — отметил Лавров.
Министр считает, что против России в Евросоюзе настроено "агрессивное меньшинство", тогда как в целом от этой "аномальной" тенденции постепенно отказываются.
В конце апреля Лавров встретился с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини обратил внимание на наличие в ЕС "русофобских настроений" и на то, что европейские политики часто позволяют себе безосновательные обвинения в адрес России, пишет РИА Новости.
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