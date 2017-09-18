"Легенда жизни" подарит "Лучший алтайский товар" всем малышам до 3 лет.

Барнаульская водяная компания в декабре 2016 г. выпустила на рынок специализированную воду для детей "Легенда жизни" Детская". Эта вода строго сбалансирована и безопасна. Кроме того, она имеет жесткие границы по минерализации и солевому составу, поэтому надежно защищена от подделок. "Легенда жизни" Детская" содержит все необходимые для здоровья детей микро- и макроэлементы, а самое главное - она содержит йод, недостаток которого остро ощущается в нашем регионе. Вода "Легенда жизни" Детская" рекомендована специалистами для детей с первых дней жизни. Она подходит как для питья, так и для приготовления детского питания - разведения смесей (заменителей грудного молока) и сухих каш. Для удобного использования "Легенда жизни" Детская" выпускается объемом 5 л, 1 л. и 0,33 л со специальной крышкой-дозатором.

В июле 2017 года "Легенда" Детская" достойно выступила на региональном конкурсе качества и признана "Лучшим алтайским товаром года". Экспертная комиссия высоко оценила безопасность и полезные свойства продукта, особенно важные для детского здоровья и развития.

С 18 сентября 2017 г. каждая семья, где растет малыш, имеет отличную возможность оценить по достоинству пользу детской воды, потому что "Легенда жизни" объявляет беспрецедентную акцию! Если в вашей семье есть ребенок до 3 лет, то при заказе 1 бутыли воды "Легенда жизни" 19 л. любого вида, вам подарят УПАКОВКУ "Легенды" детской 0,33 л.

Подробности акции узнавайте по телефонам 777-777, 222-222 и на сайте компании www.777-777.org

Организатор акции: ООО "Барнаульская водяная компания". Акция действительна по 31 октября 2017 года. Подробности акции на сайте www.777-777.org