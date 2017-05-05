Лекарства по рецепту могут стать бесплатными

"Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы", — сообщил он.

При этом бесплатно россияне смогут получить только лекарства из списка, который находится в разработке. На данный момент бесплатные медицинские препараты могут получить только некоторые категории льготников.

Отмечается, что сначала будет запущен пилотный проект в регионах, которые вызовутся добровольно провести такой эксперимент.

Эксперты отмечают, что на реализацию этой программы может потребоваться около 500 млрд рублей в год, что может увеличить налоговую нагрузку на работающих, если государство решит компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования, пишет bfm.ru.