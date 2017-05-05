Лекарства по рецепту могут стать бесплатными благодаря новой системе обеспечения населения препаратами, которую готовят в Минздраве, сообщают "Известия" со ссылкой на директора НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давида Мелик-Гусейнова.
"Сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы", — сообщил он.
При этом бесплатно россияне смогут получить только лекарства из списка, который находится в разработке. На данный момент бесплатные медицинские препараты могут получить только некоторые категории льготников.
Отмечается, что сначала будет запущен пилотный проект в регионах, которые вызовутся добровольно провести такой эксперимент.
Эксперты отмечают, что на реализацию этой программы может потребоваться около 500 млрд рублей в год, что может увеличить налоговую нагрузку на работающих, если государство решит компенсировать эти средства за счет отчислений в фонды медицинского страхования, пишет bfm.ru.
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