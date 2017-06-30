На Алтае хозяйство задолжало работникам два с половиной миллиона рублей

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Сегодня, 17:10.
Экономика

129 работников "Леньковского" сельского хозяйства два месяца не получали зарплату. Это выяснилось после проверки предприятия прокуратурой. Оказалось, что за декабрь 2016 года - февраль 2017 года работодатель не доплатил больше двух с половиной млн. рублей. 

Деньги. Недвижимость.
Деньги. Недвижимость. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

По результатом проверки в мае 2017 года возбудили уголовное дело. Благовещенская прокуратура обвинила руководителя в нарушении прав работников.

У сельского хозяйства потребовали полностью выплатить долг своим сотрудникам. Прокуратура Алтайского края сообщила, что на данный момент 129 человек всё же получили свои честно заработанные деньги. 

Юрченко Надежда

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