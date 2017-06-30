На Алтае хозяйство задолжало работникам два с половиной миллиона рублей

129 работников "Леньковского" сельского хозяйства два месяца не получали зарплату. Это выяснилось после проверки предприятия прокуратурой. Оказалось, что за декабрь 2016 года - февраль 2017 года работодатель не доплатил больше двух с половиной млн. рублей.
По результатом проверки в мае 2017 года возбудили уголовное дело. Благовещенская прокуратура обвинила руководителя в нарушении прав работников.
У сельского хозяйства потребовали полностью выплатить долг своим сотрудникам. Прокуратура Алтайского края сообщила, что на данный момент 129 человек всё же получили свои честно заработанные деньги.
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