"Лента" ищет помещения под новые супермаркеты в Барнауле

О планах "Ленты" открыть в Барнауле четвертый магазин стало известно в конце прошлого года. О них altapress.ru рассказала Наталья Перевозчикова, генеральный директор ГК "Евростиль", которая занимается монтажом холодильного оборудования для продуктовиков. По ее словам ретейлер планирует развивать формат супермаркета.

Накануне намерения подтвердила операционный директор формата супермаркет "Ленты" Ольга Харламова на открытие первого супермаркета в Новосибирске, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

В отличие от представленных в Барнауле двух гипермаркетов и магазина суперкомпакт, для супермаркета нужна меньшая площадь. Как стало известно altapress.ru, в нашем городе "Лента" ищет помещение площадью около 1,5 тыс. квадратных метров в аренду. Об этом сообщают сразу несколько девелоперов, которые сегодня имеют подходящие предложения. Сама "Лента" о своих планах лишь намекает, обещая сюрпризы в этом году.

Факт

Последний открытый в Барнауле магазин "Лента" в ТРЦ "Пионер" представлен в формате "суперкомпакт". Он занимает площадь 3 тыс. кв.м. В нем представлено более 12 тыс. наименований товаров. Работает 19 касс. Площадь гипермаркетов не уточняют. Однако известно, что, например, в "Ленте" на Павловском тракте предлагают 18 тыс. наименований товаров и работают 24 кассы.