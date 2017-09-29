Ленту "Крым" уличили в искусственной накрутке рейтинга

Десятки тысяч пользователей ресурса пожаловались, что их аккаунты были взломаны и от их лица фильму поставлена отметка "жду".

Лента "Крым" режиссера Алексея Пиманова вышла в прокат 28 сентября. По словам создателей, картина рассказывает "историю о любви, вере и чести на фоне реальных событий крымской весны 2014 года".

Кому и зачем могут понадобиться накрутки, о которых неминуемо станет известно?

Александр Голубчиков,

главный редактор портала Filmz.ru:

Крым" — это все-таки фильм одного уик-энда, более того, это фильм одного дня, поскольку отзывы о фильме в первый же день, они, как уже можно судить по происходящему в социальных сетях, не выведут этот фильм в лидеры по сборам. Максимум, что им светит, — это первый день, даже, может быть, второй, а потом на уик-энде они обвалятся. Поэтому это была попытка создать искусственный ажиотаж вокруг фильма, и рейтинг ожидания фильма был сильно завышен, но после того, как ошибка со взломом была исправлена, стало ясно, что все это было исключительно создано для того, чтобы, может быть, пустить пыль в глаза самим прокатчикам и продюсерам, которые, возможно, ну или ошибались насчет потенциала своего фильма либо хотели думать, что все гораздо лучше, чем есть на самом деле. Перед смертью не надышишься.

Главный редактор "Кинопоиска" Елизавета Сурганова на своей странице в Facebook сообщила, что в четверг утром рейтинг ожидания фильма "Крым" составлял 62%, но после удаления сомнительных отметок цифра снизилась втрое.