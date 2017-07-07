В Алтайском крае директор лесничества обманул 26 предпринимателей

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении директора Тогульского филиала краевого автономного учреждения, работающего в сфере лесного хозяйства. Его обвиняют в совершении нескольких эпизодов мошенничества.
По данным следствия, обвиняемый, обладая определенными полномочиями в сфере лесного хозяйства, в 2015–2016 годах путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 26 индивидуальных предпринимателей, обращавшихся к нему с целью отведения лесосек в рубку по заключенным договорам купли-продажи. Он сообщал им заведомо ложные и недостоверные сведения о необходимости дополнительной оплаты за отведение и таксацию лесосек.
Кроме того, в ходе следствия удалось доказать факты мошенничества при выполнении директором филиала государственного задания на обслуживаемых лесных участках с причинением имущественного ущерба краевому бюджету и головному учреждению в сумме более 1 миллиона 400 тысяч рублей, а также хищение денежных средств двух индивидуальных предпринимателей при выполнении ими в рамках договоров подряда лесозаготовительных работ.
В том числе проанализировано большое количество бухгалтерских документов и материалов, касающихся лесопользования, допрошено порядка 40 свидетелей, по уголовному делу в качестве потерпевших признано 29 лиц.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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