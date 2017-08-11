Летевший из Новосибирска самолет экстренно приземлился в аэропорту "Кольцово"

Инцидент произошел 10 августа. На самолете компании S7 следовавшего из Новосибирска в Москву, одному из пассажиров — полуторагодовалому ребенку — стало плохо. Лайнер вынужден сел в 21.22 в ближайшем аэропорту — "Кольцово", пишет ura.ru.

"Командир корабля запросил разрешение на посадку, так как одному из пассажиров стало плохо во время полёта. Борт успешно приземлился, пассажира госпитализировали в больницу, — рассказали порталу E1.RU в аэропорту.

3 августа в Кольцово сел самолёт, летевший из Москвы в Сеул. На борту у трехлетней девочки резко поднялась температура.