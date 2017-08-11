Летевший на свадьбу вертолет приземлился у тюрьмы строгого режима

Охранники тут же организовали масштабную операцию, так как опасались попытки освобождения содержащихся в тюрьме преступников.

В итоге выяснилось, что пилот вертолета ошибся с местом посадки, пишет "РГ".

Представитель тюрьмы подтвердил факт нарушения, компания Meghna Aviation, которой принадлежит вертолет, извинилась перед властями. Однако пилот выдвинул свою версию произошедшего, заявив, что приземлился на расстоянии километра от режимного объекта, поскольку запланированное место посадки оказалось затоплено, пишет lenta.ru.