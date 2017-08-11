Летевший на свадьбу вертолет приземлился у тюрьмы строгого режима

Вертолет, перевозивший приглашенный на свадьбу гостей, по ошибке приземлился у тюрьмы особо строгого режима в Бангладеш, сообщает РИА Новости.
Охранники тут же организовали масштабную операцию, так как опасались попытки освобождения содержащихся в тюрьме преступников.
В итоге выяснилось, что пилот вертолета ошибся с местом посадки, пишет "РГ".
Представитель тюрьмы подтвердил факт нарушения, компания Meghna Aviation, которой принадлежит вертолет, извинилась перед властями. Однако пилот выдвинул свою версию произошедшего, заявив, что приземлился на расстоянии километра от режимного объекта, поскольку запланированное место посадки оказалось затоплено, пишет lenta.ru.
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