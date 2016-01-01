17-летний барнаулец, которого искали неделю, погиб

В Барнауле нашли погибшим 17-летнего Артёма Татьянникова, сообщает "Лиза Алерт". Парень исчез еще 19 декабря. Все это время волонтеры прочесывали город и раздавали ориентировки с описанием примет пропавшего.
Altapress.ru соболезнует семье погибшего. По факту его гибели СУ СКР возбудил уголовное дело по ст. "Убийство". Сообщается, что подросток найден в погребе, принадлежащем семье. По предварительным данным, юноша покончил жизнь самоубийством, сообщает ведомство.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. В ходе проведения осмотра тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.
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