17-летний барнаулец, которого искали неделю, погиб

Altapress.ru соболезнует семье погибшего. По факту его гибели СУ СКР возбудил уголовное дело по ст. "Убийство". Сообщается, что подросток найден в погребе, принадлежащем семье. По предварительным данным, юноша покончил жизнь самоубийством, сообщает ведомство.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. В ходе проведения осмотра тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.