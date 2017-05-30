17-летний барнаулец похитил большой букет роз для своей девушки, но дарить передумал

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ночью 17-летний горожанин зашел в один из круглосуточных павильонов по продаже цветов в Ленинском районе, схватил упаковку роз из 47 штук и бросился бежать. Продавец начала кричать и побежала вслед за злоумышленником, однако догнать его не смогла и обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали сотрудники батальона ППС. Похищенные цветы, по словам парня, он хотел подарить своей девушке, но нести упаковку стало тяжело и он продал букет неизвестным мужчинам за 150 рублей.

В настоящее время по факту грабежа возбудили уголовное дело. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.