16-летний бийчанин сознался в серии краж со взломом

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, парень сознался, что в первых числах сентября повредил уличный холодильник, установленный по улице Можайского, и похитил из него несколько банок газированного напитка общей стоимостью около трех тысяч рублей.

Также молодой человек рассказал, что через несколько дней после этого ночью снял аккумулятор с автомобиля "Нива", припаркованного во дворе многоквартирного дома по улице Чайковского. Этой же ночью в соседнем дворе он проник в салон автомобиля "ГАЗель" и похитил оттуда полторы тысячи рублей, видеорегистратор, антирадар, автомагнитолу, аккумулятор и мужской зонт.

Уголовные дела, возбужденные по данным кражам, объединили в одно судопроизводство. У задержанного изъяли орудие взлома и похищенное имущество. Устанавливается его причастность к другим аналогичным фактам.