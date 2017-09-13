16-летний бийчанин сознался в серии краж со взломом

Полицейские поймали несовершеннолетнего бийчанина, которого подозревают в серии краж. 16-летний юноша написал явки с повинной по трем преступлениям.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, парень сознался, что в первых числах сентября повредил уличный холодильник, установленный по улице Можайского, и похитил из него несколько банок газированного напитка общей стоимостью около трех тысяч рублей.
Также молодой человек рассказал, что через несколько дней после этого ночью снял аккумулятор с автомобиля "Нива", припаркованного во дворе многоквартирного дома по улице Чайковского. Этой же ночью в соседнем дворе он проник в салон автомобиля "ГАЗель" и похитил оттуда полторы тысячи рублей, видеорегистратор, антирадар, автомагнитолу, аккумулятор и мужской зонт.
Уголовные дела, возбужденные по данным кражам, объединили в одно судопроизводство. У задержанного изъяли орудие взлома и похищенное имущество. Устанавливается его причастность к другим аналогичным фактам.
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