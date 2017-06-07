4-летний мальчик и 2-летняя девочка сгорели в машине в Новосибирской области

В Барабинском районе в автомобиле ВАЗ-2106 сгорели малолетние брат и сестра. Машина принадлежала их отцу, который в момент пожара нянчился с 9-месячным ребенком.
Пожар произошел 6 июня в селе Новокурупкаевка. Старшие дети взяли спички, и пока отец занимался третьим ребенком, залезли в салон "Жигулей", где стали разводить огонь. Салон загорелся, но покинут его самостоятельно дети не смогли и погибли, сообщает Следком.
Мать детей в этот день уехала в город Новосибирск по личным вопросам. Семья, в которой воспитывались дети, является благополучной.
Следком проводит проверку случившегося.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.