4-летний мальчик и 2-летняя девочка сгорели в машине в Новосибирской области

Пожар произошел 6 июня в селе Новокурупкаевка. Старшие дети взяли спички, и пока отец занимался третьим ребенком, залезли в салон "Жигулей", где стали разводить огонь. Салон загорелся, но покинут его самостоятельно дети не смогли и погибли, сообщает Следком.

Мать детей в этот день уехала в город Новосибирск по личным вопросам. Семья, в которой воспитывались дети, является благополучной.

Следком проводит проверку случившегося.