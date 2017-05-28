Летний зной: 28 мая в Алтайском крае температура поднимется до +31

Температура по краю составит +26 +31 градус. Ветер южный 5-10 м/с, местами - порывы до 10-15 м/с. Местами в западных районах обещают дождь и грозу.

В Барнауле без осадкой. Термометр поднимется до +27 +29 градусов. Ветер южный 6-11 м/с.

Гидрометцентр предупреждает, что 28 мая чрезвычайная пожароопасность (5 класс) отмечается в Угловском, Шипуновском,Поспелихинском и Рубцовском районах. Высокая пожароопасность (4 класс) - в Славгородском,Благовещенском,Алейском, Волчихинском,Усть-Пристанском,Ключевском районах.