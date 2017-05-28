Летний зной: 28 мая в Алтайском крае температура поднимется до +31

Синоптики Алтайского гидрометцентра обещают 28 мая, в воскресенье, по-настоящему летнюю жару.
Температура по краю составит +26 +31 градус. Ветер южный 5-10 м/с, местами - порывы до 10-15 м/с. Местами в западных районах обещают дождь и грозу.
В Барнауле без осадкой. Термометр поднимется до +27 +29 градусов. Ветер южный 6-11 м/с.
Гидрометцентр предупреждает, что 28 мая чрезвычайная пожароопасность (5 класс) отмечается в Угловском, Шипуновском,Поспелихинском и Рубцовском районах. Высокая пожароопасность (4 класс) - в Славгородском,Благовещенском,Алейском, Волчихинском,Усть-Пристанском,Ключевском районах.
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