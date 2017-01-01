65-летняя бийская автоледи пыталась взять взятку сотруднику ГИБДД

Как сообщает бийское межмуниципальное управление МВД, 65-летняя пенсионерка приехала в Бийск из Залесовского района. Она не уступила дорогу другому автомобилю и создала аварийную ситуацию. За это ее остановил экипаж ГИБДД. Также выяснилось, что женщина не пристегнулась ремнем безопасности.

После замечаний инспектора женщина предложила ему деньги, чтобы избежать штрафов. За это ей теперь грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий).

По этой статье пенсионерка может получить штраф до 1 млн. рублей или лишение свободы до 5 лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки.