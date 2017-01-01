65-летняя бийская автоледи пыталась взять взятку сотруднику ГИБДД

В Бийске пенсионерка попыталась дать взятку сотрудникам ГИБДД. За это ее могут наказать штрафом до 1 млн. рублей или лишением свободы до 5 лет.
Как сообщает бийское межмуниципальное управление МВД, 65-летняя пенсионерка приехала в Бийск из Залесовского района. Она не уступила дорогу другому автомобилю и создала аварийную ситуацию. За это ее остановил экипаж ГИБДД. Также выяснилось, что женщина не пристегнулась ремнем безопасности.
После замечаний инспектора женщина предложила ему деньги, чтобы избежать штрафов. За это ей теперь грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий).
По этой статье пенсионерка может получить штраф до 1 млн. рублей или лишение свободы до 5 лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.