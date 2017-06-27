10-летняя девочка из Алтайского края в соцсети присылала мужчине свои порноснимки и видео

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в 2015 году мужчина, проживавший на территории Удмуртской Республики, в социальной сети под вымышленным именем познакомился с 10-летней жительницей Алтайского края, которая в ходе переписки сообщила ему о своем возрасте. С февраля по июль 2015 года девочка по его просьбе пересылала мужчине фотографии и видеозаписи порнографического содержания со своим участием. Следствие считает, что ребенок не понимал значение совершаемых в отношении нее действий в силу небольшого жизненного опыта и уровня психического развития.

Следователи совместно с сотрудниками полиции провели колоссальную работу по установлению лица, причастного к указанному преступлению. Следствие осложнялось предпринятыми обвиняемым мерами конспирации, в том числе удалением страницы, с которой велась переписка. Несмотря на это спустя полтора года после получения заявления о преступлении, удалось установить личность злоумышленника и задержать его.

В этот же период мужчина совершил развратные действия на территории Удмуртской Республики в отношении другой несовершеннолетней девочки, за что был осужден к обязательным работам.

За совершение иных действий сексуального характера в отношении алтайской девочки и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.