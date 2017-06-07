16-летняя сибирячка после ссоры с матерью села на поезд и уехала к парню за 1,5 тысячи км

В полицию Иркутской области обратилась жительница Ангарска с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери. После произошедшей между ними ссоры 16-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Стражам порядка удалось установить, что девочка следует в пассажирском поезде до станции Киселевск.
Сотрудники иркутской полиции связались с коллегами из Кемеровской области. Выяснилось, что девочка познакомилась в интернете с ровесником из Киселевска. После ссоры с родителями она решила поехать к нему. Билеты девочка приобрела на деньги, которые бабушка подарила ей на платье для школьного выпускного, сообщает УТ МВД по СФО. Расстояние между населенными пунктами, по разным оценкам, составляет от 1 200 до 1 700 км.
На перроне железнодорожного вокзала станции назначения вместе с интернет-возлюбленным беглянку встретил наряд транспортной полиции. Убедившись, что с девочкой все в порядке, полицейские связались с ее матерью по телефону.
До приезда родителей 16-летнюю жительницу Ангарска поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С ней работают социальные педагоги и психологи.
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