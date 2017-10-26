91-летняя жительница Алтая бросилась на помощь горевшей снохе. Обе женщины погибли

Две пожилые женщины погибли на пожаре под Бийском в селе Большеугренево. Одной из них было 62 года, другой — 91 год, пишет "Бийский рабочий".
Пожар случился в девятом часу утра, 25 октября, в частном деревянном доме. Когда изба загорелась, в нем находилась 62-летняя пенсионерка. Ее 91-летняя свековь увидела с улицы дым и поспешила на помощь снохе. Но огонь быстро отрезал женщинам пути к выходу. Тогда те решили спастись в подполе.
Пожарные обнаружили тела женщин только после того, как потушили здание.
С момента, когда вызов поступил на пульт до ликвидации возгорания прошло 26 минут. На тушение огня выезжали 17 человек на 6 автомобилях, сообщает МЧС.
Как пишет "Бийский рабочий", в доме, где погибли две пожилые жительницы Большеугренево, были проблемы с печным отоплением, для обогрева женщины применяли электрообогреватели. Возможной причиной пожара называют короткое замыкание, которое могло произойти от перегрузки сети.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.