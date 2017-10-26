91-летняя жительница Алтая бросилась на помощь горевшей снохе. Обе женщины погибли

Пожар случился в девятом часу утра, 25 октября, в частном деревянном доме. Когда изба загорелась, в нем находилась 62-летняя пенсионерка. Ее 91-летняя свековь увидела с улицы дым и поспешила на помощь снохе. Но огонь быстро отрезал женщинам пути к выходу. Тогда те решили спастись в подполе.

Пожарные обнаружили тела женщин только после того, как потушили здание.

С момента, когда вызов поступил на пульт до ликвидации возгорания прошло 26 минут. На тушение огня выезжали 17 человек на 6 автомобилях, сообщает МЧС.

Как пишет "Бийский рабочий", в доме, где погибли две пожилые жительницы Большеугренево, были проблемы с печным отоплением, для обогрева женщины применяли электрообогреватели. Возможной причиной пожара называют короткое замыкание, которое могло произойти от перегрузки сети.