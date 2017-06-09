Лето! А значит, наступило время для оффлайн-встреч на свежем воздухе

Умный интернет-провайдер "Сибирские сети" ждет вас на своей площадке на городском пикнике "Поляна" в ближайшую субботу, 10 июня, в Парке спорта им. А. Смертина.

В умной зоне "МОСИГРЫ" вас ждут:

очки виртуальной реальности;

полезная сувенирная продукция от "Сибирских сетей";

комфортная зона отдыха с креслами-пуфами.

А также ищите нас в кафе в парке им. А. Смертина, где в этот день будет расположена зона "Лектория".

Приятный бонус! Сделайте фото с логотипом "Сибирских сетей" (это может быть сувенирная продукция, логотип на фоне и пр.), выложите его в Instagram c хэштегом #сибсети_поляна – самое позитивное фото и отзыв под ним получат от нас специальный приз – максимальный набор сувенирной продукции интернет-провайдера "Сибирские сети".

Место проведения: "Парк спорта Алексея Смертина" (ул. Энтузиастов, 12-в).

Дата: 10 июня 2017 года.

Начало в 11.00.

Ждем вас!

Организатор конкурса: ООО "Сибирские сети". Срок проведения конкурса: 10 июня 2017 г. Подробные условия об Организаторе, правилах проведения конкурса, количестве призов и порядке их получения смотрите на сайте barnaul.sibset.ru