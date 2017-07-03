Лето — время для выгодных вложений в отопление

Чтобы оборудование могло обеспечить отопление производства к сезону, покупать его нужно летом. Лизинг от "Сименс Финанс" даёт возможность развивать бизнес, оплачивая оборудование в течение нескольких лет. Важно, что предложение по лизингу котельного оборудования теперь актуально и для предприятий, занимающихся выработкой и поставками энергии населению (ТЭЦ, энергетические компании). Как сообщили специалисты лизинговой компании, в регионах России котельные с компонентами "Сименс" пользуются особенным спросом у строительных и промышленных предприятий — отопительное оборудование обеспечивает бесперебойную работу в любой сезон.

В местном представительстве компании также уточнили, что растёт спрос и на модернизацию оборудования с помощью компонентов "Сименс". Если предприятию нужно выйти на новые рынки или справиться с растущими заказами, "Сименс Финанс" может предложить финансирование современных комплектующих. По таким сделкам также доступен аванс от 10%, срок может быть увеличен даже до 10 лет, а объем инвестиций не органичен. Клиент "Сименс Финанс" в итоге получает модернизацию "под ключ" с помощью команды квалифицированных экспертов по технологиям и лизингу.

Чтобы получить рассчёт любого интересного вам проекта, оставьте заявку на сайте. В течение 24 часов специалисты свяжутся с вами для обсуждения. Консультации можно также получить по телефону 8-800-2000-180 (звонок бесплатный по РФ) или в любом из офисов "Сименс Финанс".



Представительство "Сименс Финанс" в Барнауле:

ул. Кирова, 51-а, 4-й этаж

Тел.: (3852) 200-123

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

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Справка

ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое "Сименс", а также оборудование с комплектующими "Сименс"; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 25 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.01.2017 портфель "Сименс Финанс" превысил 34,8 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2016 (по методике Leaseurope) - 27,2 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 43,0 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) – мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. "Сименс" – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд. евро. На конец сентября 2016 года в "Сименс" работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,2 млрд. евро. Более подробная информация доступна на интернет-сайте: www.siemens.ru