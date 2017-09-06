Лето задержалось на день. На Алтае потеплеет до +30 °С

6 сентября в Алтайском крае будет тепло. Температура воздуха в крае будет +18...+23°С. А по юго-западу региона воздух прогреется до +25...+30°С.
День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с с усилением до 11-16 м/с.
Напомним, что в сентябре, по данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +6…+10°С. Это ниже нормы на 1-2°С. По крайнему юго-востоку края температура будет около нормы.
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