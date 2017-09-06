Лето задержалось на день. На Алтае потеплеет до +30 °С

День пройдет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с с усилением до 11-16 м/с.

Напомним, что в сентябре, по данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +6…+10°С. Это ниже нормы на 1-2°С. По крайнему юго-востоку края температура будет около нормы.