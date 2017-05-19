Лева из "Би-2" отделался штрафом за полграмма марихуаны

"Признать Бортника виновным по ч. 1 ст. 20.31 („Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований“) КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тыс. рублей", — цитирует ТАСС судью Ольгу Крапчетову.

Наказанием по данной статье является административный штраф в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет, пишет znak.com.

Напомним, Егора Бортника задержали перед футбольным матчем между "Спартаком" и "Тереком". При музыканте обнаружен пакетик с марихуаной. Общий вес изъятого наркотика составил 0,5 грамма.

Так как музыкант является гражданином Израиля, то за хранение наркотиков Бортника могли выдворить из России. От депортации солиста группы "Би-2" спасло решение МВД о смене вменяемой статьи "Незаконный оборот наркотических средств" на нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, передает телеграм-канал Mash.