Лева из "Би-2" отделался штрафом за полграмма марихуаны

Тушинский районный суд Москвы назначил штраф в размере 3 тыс. рублей солисту рок-группы "Би-2" Леве Би-2 (Егору Бортнику), которого задержали накануне на стадионе "Открытие Арена" с пакетиком марихуаны, сообщает ТАСС.
"Признать Бортника виновным по ч. 1 ст. 20.31 („Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований“) КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тыс. рублей", — цитирует ТАСС судью Ольгу Крапчетову.
Наказанием по данной статье является административный штраф в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет, пишет znak.com.
Напомним, Егора Бортника задержали перед футбольным матчем между "Спартаком" и "Тереком". При музыканте обнаружен пакетик с марихуаной. Общий вес изъятого наркотика составил 0,5 грамма.
Так как музыкант является гражданином Израиля, то за хранение наркотиков Бортника могли выдворить из России. От депортации солиста группы "Би-2" спасло решение МВД о смене вменяемой статьи "Незаконный оборот наркотических средств" на нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, передает телеграм-канал Mash.
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