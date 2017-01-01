"Левада-центр": Почти половина россиян поддерживают смертную казнь

По данным социологов "Левада-центра", практически половина россиян (44%) выступает за смертную казнь и столько же — против, сообщает Русская служба BBC. Треть опрошенных (32%) считает, что следует восстановить смертную казнь в прежнем виде, как в начале 90-х. Еще 12% высказались за расширение применения высшей меры наказания.
Однако опрос показывает, что по этому вопросу мнения в обществе разделились. 41% опрошенных выступают против смертной казни. Четверть россиян (25%) считает, что следует сохранить мораторий на нее, 16% — что ее нужно полностью отменить. Еще 15% граждан затруднились ответить на вопросы социологов.
В целом за последние годы мнение россиян по поводу смертной казни сильно не менялось. В 2015 году соотношение сторонников и противников было 41% против 44%.
Общество постепенно склоняется к отмене смертной казни, рассказал "Русской службе" замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин.
"Если раньше граждане надеялись на жесткие меры по борьбе с преступностью, то в нулевые годы уровень преступности упал, и такого беспокойства нет. Поэтому снижается и склонность к репрессивным мерам", — объясняет Гражданкин. По словам социолога, если говорить о различиях по возрастным группам, большая часть противников смертной казни - среди молодежи до 25 лет, которая выросла во время моратория.
Мораторий на смертную казнь действует в России 20 лет. В апреле 1997 года Россия для вступления в Совет Европы подписала протокол номер 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь. Однако полной отмены смертной казни в России так и не произошло, поэтому она по-прежнему упоминается в российском законодательстве.
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