"Левада-центр" выяснил, что россияне стали лучше относиться к Рамзану Кадырову

По данным социологов, у 15% опрошенных Кадыров вызывает уважение, у 10% — симпатию (год назад эти показатели были на уровне 10% и 7% соответственно). 33% респондентов относятся к лидеру Чечни "нейтрально, безразлично", а 24% не могут сказать о нем ничего плохого (год назад — 36% и 22% соответственно).

В том, что Кадырову можно доверять, уверены 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 26%, а 25% затруднились с ответом, сообщает "Интерфакс".

В ходе опроса россиян также попросили дать оценку нынешней ситуации на Северном Кавказе в целом. 41% опрошенных назвали ее благополучной, спокойной, 37% — напряженной, 4% — критической, взрывоопасной. 18% не смогли ответить на вопрос.

В течение ближайшего года, по мнению 53% россиян, обстановка на Северном Кавказе останется без изменений. 16% россиян полагают, что она улучшится, а 12% — что ухудшится. Каждый пятый (20%) затруднился с прогнозом.